Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната разширява системно капацитета си за производство на ядрени материали и трябва да се съсредоточи върху разполагането на тактически ядрени оръжия за различни задачи. Той е направил изявлението в сряда при посещение в обекти за производство на ядрени материали и за оръжейни изследвания, съобщи държавната агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

КЦТА не посочи кои обекти е посетил Ким Чен-ун и къде се намират. „Ядреният ни потенциал вече е реалност“, заяви севернокорейският лидер. Той определи статута на страната като ядрена държава като „абсолютно неприкосновен“ и предупреди, че всеки опит той да бъде оспорен ще се смята за „открито обявяване на война“.

Според анализатори на публикуваните от КЦТА снимки се вижда оборудване, което прилича на центрофуги за обогатяване на уран, както и обекти, наподобяващи компактни тактически ядрени бойни глави от типа „Хвасан-31“. Пхенян показа снимки на тази бойна глава през 2023 г. и заяви, че тя може да бъде монтирана и на ракети с малък обсег.

Ким Чен-ун е посетил и производствена база, която според експерти може да е свързана с разработването на ядрени реактори за подводници. Шин Чон-у от южнокорейския Форум за отбрана и сигурност смята, че показаното оборудване може да е предназначено за севернокорейска подводница с ядрено задвижване, планирана за 2027 г.

Севернокорейският лидер обоснова разширяването на арсенала с това, което определи като нарастваща ядрена заплаха от САЩ и техните съюзници. Той посочи пакта за сигурност AUKUS между САЩ, Великобритания и Австралия като опасен прецедент. Южна Корея също работи по план за придобиване на подводници с ядрено задвижване, след като американският президент Доналд Тръмп го одобри през октомври 2025 г.

Министерството на отбраната в Сеул призова Пхенян да спазва резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Ведомството заяви, че южнокорейските въоръжени сили ще обсъдят със САЩ мерки за засилване на възпирането и ще подобрят готовността си за реакция при ядрена заплаха.

Според Им Ъл-чул, преподавател в южнокорейския университет „Кьоннам“, посещението е сигнал към Вашингтон, че при евентуално подновяване на диалога Пхенян ще настоява да преговаря като призната ядрена държава. По думите му севернокорейското ръководство смята въпроса за ядреното разоръжаване за приключен.

Северна Корея е извършила шест ядрени опита от 2006 г. насам. Последният и най-мощен от тях е през 2017 г. През август южнокорейският министър на отбраната посочи, че според оценки на независими изследователски организации Пхенян разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави. Броят остава официално непотвърден.