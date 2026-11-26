Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи нов пакет от мита върху вноса от 14 търговски партньора на САЩ, сред които Китай, Европейският съюз, Япония, Южна Корея и Тайван, съобщи Би Би Си. Най-високата предложена ставка е за Китай – до 40%, следван от Виетнам с до 35%. За останалите партньори са предложени ставки от 20% или 25%, като в някои случаи договорени с Вашингтон тавани ще ограничат размера на митата.

Предложенията обхващат също Сингапур, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Тайланд, Бангладеш и Индия. Службата на търговския представител на САЩ публикува доклади за всеки от засегнатите партньори, в които излага оценката си за влиянието на техните търговски практики върху американската икономика. Предстоят обществени консултации и евентуални изслушвания, а митата се очаква да влязат в сила най-рано през 2027 г.

Вашингтон започна проверките през март, след като Върховният съд на САЩ обяви за незаконни митата, които Тръмп представи през април 2025 г. като част от т.нар. Ден на освобождението. Тогава президентът се позова на извънредни правомощия. Сега администрацията използва раздел 301 от американското търговско законодателство, който позволява разследвания и ответни мерки срещу определени чуждестранни търговски практики.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че новите мита ще „изравнят условията за американските работници и ще начертаят нов, по-устойчив курс за световната икономика“. По думите му редица търговски партньори на Вашингтон от десетилетия прилагат политики, които стимулират собственото им производство, потискат заплатите и нарушават пазарната конкуренция в ущърб на американската промишленост.

Тръмп продължава да залага на митата като основен инструмент на търговската си политика и след слабия резултат на републиканците на междинните избори. Според него мерките ще насърчат производството в САЩ, ще създадат работни места и ще свият търговския дефицит. Икономисти предупреждават, че митата могат да забавят световната търговия и да повишат потребителските цени, ако вносителите прехвърлят по-високите си разходи върху клиентите.

Според Чан Пао-Ли, преподавател по икономика в Сингапурския университет по мениджмънт, новите мерки имат по-солидна правна основа от отменените мита, макар че и те вероятно ще бъдат оспорени в съда. Редица мита, наложени по раздел 301 през първия мандат на Тръмп, останаха в сила и при управлението на Джо Байдън.

Стивън Браун, главен икономист за Северна Америка в Capital Economics, очаква ограничен ефект върху цените. Според него новите ставки на практика ще заменят мита, обявени през лятото, а допълнителната тежест ще бъде малка, тъй като мерките засягат ограничен кръг стоки.

Европейската комисия отхвърли предложените мита и заяви, че ще проучи основанията за тях. Брюксел посочи, че за европейските стоки важи договореният с Вашингтон таван от 15%. Южнокорейският министър на търговията определи предвидената за страната му ставка от 15% като добър резултат, тъй като тя съответства на договорения лимит. През 2025 г. Сеул пое ангажимент за инвестиции от 350 млрд. долара в САЩ в замяна на по-ниски мита.

Виетнамският вицепремиер Буй Тхан Шон заяви, че предложената ставка не отразява реалните търговски и икономически отношения между двете страни. Япония определи решението като будещо съжаление, а Сингапур оспори изводите на американската администрация и съобщи, че води разговори с Вашингтон за намаляване на ставката.

В рамките на отделно разследване САЩ предложиха мито от 10% върху вноса от Бразилия. Сред засегнатите стоки са готови самолети и захар. Бразилските власти обвиниха Вашингтон, че се опитва да окаже натиск върху правителството, за да промени правилата си в области като цифровата търговия. „Бразилия няма да се поддаде на подобни заплахи“, заявиха от канцеларията на президента Луис Инасио Лула да Силва.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи новите мита като „политическа манипулация“ и отхвърли твърдението на Вашингтон, че Китай произвежда повече, отколкото потребява. След срещата между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин миналата седмица двете страни не обявиха дали ще удължат примирието в търговския си спор, което изтича на 10 януари. Според Уенди Кътлър, бивш високопоставен американски търговски преговарящ, Пекин засега изглежда готов да приеме новите ставки, ако те не надхвърлят 20%.