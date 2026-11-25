В Амазония са открити два вида нови маймуни ревуни, се казва в проучване, цитирано от БНТ. Те са обиравали изолирани райони, но въпреки това са застрашени от изчезване, заради обезлесяването, фрагментацията на местообитанията и други последици от човешката дейност.

Според авторите на изследването откритието може да промени представите за еволюцията на тези примати. Новите видове са получили научните наименования Alouatta iroi и Alouatta matogrossensis. Благодарение на откритието броят на познатите на науката видове ревуни нараства до 16.

„Нашето изследване показва, че Амазония все още крие забележителни биологични тайни, дори сред добре познати животни като ревуните“, заявява първият автор на изследването Ромина Батистова от Университета в Салфорд, Великобритания.

Един от новооткритите видове вероятно е на ръба на изчезването, а другият е застрашен заради планираното изграждане на язовир на река Рио Бранко. Биолозите не само са описали двата нови вида примати, но и са анализирали генетичния им материал.

Учените потвърждават вече известни данни, според които ревуните са се отделили от близките си родственици преди между 19 и 13,5 милиона години. Новото изследване обаче променя представите за по-новите етапи от еволюцията на тези примати. Например се оказва, че някои видове ревуни не са толкова близкородствени, колкото се е смятало досега. Обратно, тринидадският ревун вероятно представлява самостоятелен вид – нещо, което досега не беше напълно изяснено.

Генетичният анализ показва също, че различните видове ревуни са еволюирали до голяма степен независимо един от друг. Важна роля за това са изиграли естествените бариери, образувани от големите реки в региона – Амазонка, Шингу и Бранко.

Изследователите предполагат, че ревуните могат да преминават през малки водни течения, но големите реки възпрепятстват смесването между отделните популации. С течение на времето това води до натрупване на различия и появата на нови видове. Според авторите на изследването именно естествените географски бариери са сред основните фактори за възникването на нови видове в Амазония.

Учените подчертават, че моментът на откритието е особено важен. Според тях природата в Амазония е изправена пред едни от най-сериозните заплахи в историята си.

„Това откритие идва в критичен момент, тъй като нарастващото обезлесяване, климатичните промени и загубата на естествени местообитания застрашават много амазонски видове, преди те да бъдат напълно проучени от науката или дори открити“, посочват изследователите.