Около 40% от нарушенията, установени от Националната агенция за приходите (НАП) от началото на годината, са свързани с неиздаване на касови бележки. Това съобщи заместник изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков в интервю за NOVA.

По думите му укриването на обороти ощетява държавния бюджет, тъй като търговците не внасят дължимите данъци.

Сред най-честите нарушения са неиздаването на фискални бонове и разминаванията между наличните пари в касата и отчетения оборот. Установяват се и случаи, при които търговски обекти изобщо не разполагат с касови апарати.

"Това е от съществено значение за финансовата дисциплина", подчерта Марков и призова гражданите винаги да изискват касова бележка, независимо дали пазаруват в магазин, на коледен базар или ползват услуга.

Той коментира и високите цени на коледните базари, като посочи, че наемите за търговските къщички достигат близо 15 000 евро.

Марков уточни, че НАП няма правомощия да определя или контролира размера на търговските надценки.

"Това вече е решение на самия търговец. Ние няма как да се намесваме в начина, по който той формира цената, стига да спазва законодателството", обясни заместник-директорът на агенцията.

В навечерието на "Черния петък" той предупреди и за нелоялни търговски практики, при които цените се увеличават непосредствено преди обявяването на намаления. Контролът върху подобни нарушения е в правомощията на Комисията за защита на потребителите.

Марков обърна внимание, че касовата бележка е важна и за самите потребители, тъй като може да послужи като доказателство при рекламация, връщане на стока или спор с търговец.

Сериозен проблем според НАП остава и укриването на доходи в сектора на услугите.

При извършен анализ на фризьорските и козметичните салони е установено, че от приблизително 20 000–30 000 работещи в сектора около 10 000 попадат в рискова категория. Потенциалните щети за бюджета се оценяват на близо 50 млн. лева.

От приходната агенция отчитат проблеми и при декларирането на доходи от частни уроци и други услуги.

Обсъждат се законодателни промени, които да позволят на гражданите да приспадат определени документирани разходи от данъчната си основа. Целта е потребителите да имат допълнителен стимул да изискват документи за извършените плащания.

Христо Марков съобщи още, че НАП подготвя засилени проверки около Никулден, студентския празник на 8 декември и началото на зимния туристически сезон.

Контролните действия ще се извършват както по сигнали на граждани, така и в рамките на специализирани кампании на приходната агенция.