Петима непълнолетни са задържани след масово сбиване между две групи тийнейджъри в Пловдив. Инцидентът е станал пред заведение за бързо хранене на ул. "Гладстон", съобщава bTV, позовавайки се на полицията.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 10:40 часа, след като група от петима младежи на 15 и 16 години влязла във физическа саморазправа с други шест момчета на приблизително същата възраст.

След предприети действия служителите на Второ районно управление са установили самоличността на всички 11 участници в конфликта.

Според първоначалната информация причината за сбиването е стара вражда между двама от тийнейджърите, които са били част от противопоставящите се групи.

От полицията уточняват, че няма данни конфликтът да е провокиран от футболни пристрастия.

При сбиването няма сериозно пострадали.

По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.