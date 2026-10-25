Мъж нападна полицай при масов бой в Севлиевско

Масов бой между представители на два рода избухнал в събота вечерта в севлиевското село Дамяново, съобщава НОВА. Конфликтът се разразил пред една от избирателните секции в селото, а по време на сблъсъка бил повреден и лек автомобил, паркиран в близост.

Полицейският служител, който охранявал секцията, се намесил, за да прекрати разправията, но бил нападнат от един от участниците. Мъжът, за когото се твърди, че е повредил и автомобила, ударил униформения в лицето и му причинил лека телесна повреда. След пристигането на допълнителни полицейски екипи нападателят бил задържан.

От МВР уточняват, че инцидентът не е свързан с изборите, а е резултат от битова свада, възникнала след употреба на значително количество алкохол.

Обстановката в село Дамяново вече е спокойна и не се налага засилено полицейско присъствие, посочват от органите на реда. По случая продължават необходимите процесуално-следствени действия.