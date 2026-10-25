Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъж нападна полицай при масов бой в Севлиевско

Мъж нападна полицай при масов бой в Севлиевско
БТА

Сбиването между представители на два рода избухнало пред избирателна секция в Дамяново

Масов бой между представители на два рода избухнал в събота вечерта в севлиевското село Дамяново, съобщава НОВА. Конфликтът се разразил пред една от избирателните секции в селото, а по време на сблъсъка бил повреден и лек автомобил, паркиран в близост.

Полицейският служител, който охранявал секцията, се намесил, за да прекрати разправията, но бил нападнат от един от участниците. Мъжът, за когото се твърди, че е повредил и автомобила, ударил униформения в лицето и му причинил лека телесна повреда. След пристигането на допълнителни полицейски екипи нападателят бил задържан.

От МВР уточняват, че инцидентът не е свързан с изборите, а е резултат от битова свада, възникнала след употреба на значително количество алкохол.

Обстановката в село Дамяново вече е спокойна и не се налага засилено полицейско присъствие, посочват от органите на реда. По случая продължават необходимите процесуално-следствени действия.

Още по темата

Ловец простреля смъртоносно гъбар в гора край село Горно Дряново

Ловец простреля смъртоносно гъбар в гора край село Горно Дряново

Арестуваха 21-годишен за грабеж край жп гарата в Сливен

Арестуваха 21-годишен за грабеж край жп гарата в Сливен

7-годишният Влади, който помагаше след наводненията в Струмяни: Мечтата ми е да помагам на хората

7-годишният Влади, който помагаше след наводненията в Струмяни: Мечтата ми е да помагам на хората

Транспортирали са турист с въздушна линейка от хижа "Рай" в Деня за размисъл

Транспортирали са турист с въздушна линейка от хижа "Рай" в Деня за размисъл

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Отстраниха председател на СИК, внесъл алкохол в изборното помещение

Отстраниха председател на СИК, внесъл алкохол в изборното помещение

Водещи

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

  • Преди 7 минути
С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

  • Преди 12 минути
Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

  • Преди 15 минути
Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 18 минути
Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

  • Преди 22 минути
ЦИК: Избирателната активност към 11 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 11 часа е 5,8%

  • Преди 26 минути
Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

  • Преди 36 минути
UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

  • Преди 36 минути
Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

  • Преди 44 минути
Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

  • Преди 49 минути
Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

  • Преди 1 час