Тотнъм победи Челси в дербито след нелеп автогол и червен картон на Палмър

Тотнъм победи Челси с 2:0 като гост в лондонското дерби от осмия кръг на Висшата лига. Отборът на Роберто Де Дзерби постигна втори пореден успех в първенството, след като преди тази седмица нямаше победа.

Резултатът беше открит в 77-ата минута след груба грешка на Майк Пендерс. При изпълнение на корнер вратарят опита да боксира топката, но я изпрати в собствената си мрежа.

Само три минути по-късно ситуацията за Челси стана още по-тежка. Коул Палмър получи втори жълт картон и остави домакините с десет души.

Тотнъм реши срещата в 87-ата минута, когато Матис Тел завърши отличен индивидуален пробив за 2:0. Това беше първата домакинска загуба на Челси през сезона и едва втората победа на „шпорите“ на „Стамфорд Бридж“ в ерата на Висшата лига.