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Илияна Йотова: Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата

Илияна Йотова: Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата

Тя призова всички българи да гласуват

 Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас. Тя призова всички българи да гласуват, защото именно правото на избор, според нея, е най-ценното ни човешко право.

Тя подчерта, че е време да се действа в полза на постигането на мир, изкореняване на бедността, неравенствата и различията.

"Време е не само 2-3 града в страната да притеглят хората", допълни Йотова.

Каза, че иска диалог с гражданите. „На това беше подчинена цялата ни кампания. Ние бяхме и в най-малките села, бяхме в най-малките общини, в големите общини и в градовете. Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.

Тя коментира, че трябва да се решат и въпроси, свързани с бедността и географските различия. „Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни тя.

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