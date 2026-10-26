Михайлов: Борисов и Пеевски са разпределили гласове между кандидатите

Бойко Борисов е изиграл политическите си ходове по-умело от Румен Радев на първия тур на президентските избори. Това заяви Ивелин Михайлов от "Величие“ по Българското национално радио. Михайлов, който също участва в президентската надпревара на 25 октомври и получи над 57 000 гласа, отправи обвинения за предполагаемо разпределяне на гласове между отделни кандидати.

Според него Борисов и Делян Пеевски са използвали контролирания от тях, по думите му, административен вот, за да повлияят върху резултатите от първия тур. Михайлов твърди, че около 70 000 гласа са били насочени към Костадин Костадинов, 30 000 към Радостин Василев и 20 000 към Иван Христанов. Той заяви още, че гласовете за Ивайло Симеонов също са дошли от същия политически ресурс.

Тези твърдения представляват позиция на Михайлов, като в интервюто не са представени доказателства за посоченото разпределение на гласовете.

Представителят на "Величие“ свърза президентските избори и с евентуални политически договорки около състава на новия Висш съдебен съвет и избора на главен прокурор.

По думите му Борисов и Пеевски разполагат с административен вот, който им позволява да влияят върху политическите преговори преди втория тур.

"Те имат един административен вот, който все още им е подвластен, и те могат така да нагласят нещата и да се договорят с политическите играчи, че сега да са ключов фактор при балотажа“, заяви Михайлов.

Той изрази мнение, че предстоящият балотаж ще бъде съпроводен от значително повече средства за купуване на гласове. Според него подобен ресурс не е бил използван на първия тур.

Михайлов обяви още, че ще изпрати въпроси до двамата кандидати, достигнали до втория тур - Илияна Йотова и Андрей Гюров. От отговорите им ще зависи дали и към кого ще призове своите симпатизанти да насочат подкрепата си на балотажа.