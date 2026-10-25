Радостин Василев за балотажа: Или гласувайте за Гюров, или си останете вкъщи

Лидерът на МЕЧ и кандидат за президент Радостин Василев призова избирателите на формацията да не подкрепят Илияна Йотова при евентуални балотаж. Той и ниската коментарна активност, която според него се дължи на разочарованието на избирателите на гражданите от управлението на „Прогресивна България“.

Изявлението му дойде след оповестяването на първите данни от паралелното преброяване, според които кандидатпрезидентската двойка Радостин Василев – Красимир Манов заема четвърто място с 4% подкрепа в първия тур.

„Тазителната активност е плод на разочарованието на българските избиратели предимно от управлението в момента на „Прогресивна България“ и тя се отразява на резултата, който има г-жа Йотова“, заяви Василев.

Той благодари на всички граждани, които са упражнили правото си на глас. По думите му при ниска избирателна активност политическата ядра оказва силно влияние, но МЕЧ показва и развитието на по-нататъшната устойчивост на изборите.

„Разочарованието на българските граждани води до това, че си остават вкъщи, а не избират алтернативен кандидат“, коментира Василев. Той допусна, че Илияна Йотова може да бъде изпреварена според предварителните резултати.

Лидерът на МЕЧ категорично заявява, че не препоръчва на своите избиратели да гласуват за Йотова на балотажа.

„Това не са малко избиратели и сигурно няма да решаващи, но бихме ги посъветвали да гласуват по съвест, но в никакъв случай за Илияна Йотова.

Василев признава, че той е изправен пред дилема дали да гласува, но добавя, че ще опита да отиде до урните, за да не дава лош пример.