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Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа
БТА

"Посоката на България се определя след една седмица", каза още Гюров

„България е една и не трябва да се дели на наши и ваши“.

Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в първия си коментар след първия тур на изборите. Той благодари на всички български граждани, упражнили правото си на глас, независимо от избора им, както и на подкрепилите кандидат-президентската двойка.

„Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за една нова посока на България“.

Гюров подчерта, че страната има нужда от активен президент, който може да обяснява решенията си – както добрите, така и лошите, и който обединява българските граждани, вместо да ги разделя.

Той отправи призив към Илияна Йотова двамата да застанат пред гражданите в открит, честен и цивилизован дебат, в който да представят позициите си и вижданията си за упражняването на президентските правомощия, включително в ситуации, когато България е изправена пред труден избор.

„Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече го дължим и на тези, които останаха вкъщи и на които тепърва предстои да решат дали да гласуват и кого да подкрепят. Посоката на България се определя и следващата седмица и тя зависи от всеки един от нас“.

Той отбеляза, че кампанията е започнала с инициативен комитет, изграден изцяло на граждански принципи, и че подкрепата за кандидат-президентската двойка е нараснала многократно. По думите му екипът ще продължи да търси подкрепата на гражданите независимо от партийната им принадлежност.

„Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи“.

Андрей Гюров - Георги Кандев изпреварват Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Това показват данните на "Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване. 

За Гюров са гласували 33.5%, а за Йотова -  32.7%.

На трето място е двойката Костадинов-Волгин - 12.4%.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха 6 590 000 български граждани.

Минималната разлика от под 3% между двамата водещи кандидати на президентските избори предизвика първи реакции в предизборния щаб на Илияна Йотова, който се намира в Националния дворец на културата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици.

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