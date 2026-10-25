Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

„България е една и не трябва да се дели на наши и ваши“.

Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в първия си коментар след първия тур на изборите. Той благодари на всички български граждани, упражнили правото си на глас, независимо от избора им, както и на подкрепилите кандидат-президентската двойка.

„Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за една нова посока на България“.

Гюров подчерта, че страната има нужда от активен президент, който може да обяснява решенията си – както добрите, така и лошите, и който обединява българските граждани, вместо да ги разделя.

Той отправи призив към Илияна Йотова двамата да застанат пред гражданите в открит, честен и цивилизован дебат, в който да представят позициите си и вижданията си за упражняването на президентските правомощия, включително в ситуации, когато България е изправена пред труден избор.

„Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече го дължим и на тези, които останаха вкъщи и на които тепърва предстои да решат дали да гласуват и кого да подкрепят. Посоката на България се определя и следващата седмица и тя зависи от всеки един от нас“.

Той отбеляза, че кампанията е започнала с инициативен комитет, изграден изцяло на граждански принципи, и че подкрепата за кандидат-президентската двойка е нараснала многократно. По думите му екипът ще продължи да търси подкрепата на гражданите независимо от партийната им принадлежност.

„Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи“.

Андрей Гюров - Георги Кандев изпреварват Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Това показват данните на "Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване.

За Гюров са гласували 33.5%, а за Йотова - 32.7%.

На трето място е двойката Костадинов-Волгин - 12.4%.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха 6 590 000 български граждани.

Минималната разлика от под 3% между двамата водещи кандидати на президентските избори предизвика първи реакции в предизборния щаб на Илияна Йотова, който се намира в Националния дворец на културата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици.