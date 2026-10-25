Иван Христанов: Под 25% активност означава край на обществения договор

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви след края на изборния ден, че медийната среда и социологическите проучвания са предопределили хода на кампанията. Той постави акцент върху ниската избирателна активност, която определи като сериозен сигнал за недоверие към политическата система.

„Най-важната тема е избирателната активност. Все още няма пълно осъзнаване на катастрофата, която преживяхме днес – под 25% избирателна активност. Под една четвърт от българите в България и чужбина са гласували“, заяви Христанов.

Според него това поставя под въпрос обществения договор и установения конституционен ред.

„Край на легитимността както на президента, така и на кабинета и на Народното събрание“, посочи кандидатът.

Христанов изрази мнение, че ниската активност показва недоверие на гражданите към политическите партии, парламента и начина, по който се организират изборите.

По думите му предизборната кампания е преминала без достатъчно политически дебати, а медиите и социологическите агенции са изиграли решаваща роля за нейния ход.