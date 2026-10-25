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Разминавания между подписите и машинните отчети има в отделни секции в Хасковско

Разминавания между подписите и машинните отчети има в отделни секции в Хасковско
БТА

В някои секции броят на подписите, съответстващи на издадените от машината разписки, е по-голям от отчетените гласове в паметта на устройството

Изборният ден в област Хасково приключи без проблеми при затварянето на секциите, но в отделни секционни избирателни комисии са установени разминавания между броя на подписите и машинните отчети за гласуването. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова на брифинг пред медиите в зала "Дружба", където комисията приема изборните книжа.

По думите ѝ в някои секции броят на подписите, съответстващи на издадените от машината разписки, е по-голям от отчетените гласове в паметта на устройството, предава БТА.

Всички секционни избирателни комисии са приключили работа, а в РИК – Хасково, продължава приемането и обработването на изборните книжа. По отношение на машинното гласуване единствено в секцията в село Елена, община Хасково, вотът е продължил с хартиени бюлетини заради дефектирала машина още в началото на изборния ден. В останалите четири секции, където през деня беше съобщено за техническите проблеми, впоследствие те са били отстранени от техници и гласуването е продължило с машини.

В изборния ден са постъпили и жалби за разположението на машините, обобщи председателят на РИК. Една от тях е била за секцията, където по-рано през деня гласува лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Жалбата е била за устройство, за което се твърдяло, че се намира зад паравана. При проверката е установено, че това не е така, а става дума за параван, предоставен от общинската администрация и използван по време на пандемията от COVID-19.

Малко преди края на изборния ден е постъпила още една жалба, в която се посочва, че разположението на машината позволява да се вижда гласуването от огледало. По думите на Вескова самият жалбоподател е посочил, че след направена забележка секционната комисия е отстранила проблема. Затова РИК е приела, че няма основание за произнасяне по нарушение, което вече е отстранено.

Председателят на РИК – Хасково, отчете като полезен разработения от комисията контролен списък с основните стъпки за работата на секционните комисии, изготвен въз основа на методическите указания на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

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