Любомир Николов: Това бяха най-спокойните избори в моята 25-годишна кариера

Всеки един сигнал, получен в структура на МВР за нередности по време на днешните избори, е незабавно докладван. Това каза на брифинг главният секретар на МВР Любомир Николов

За мен това са първите избори като изпълняващ длъжността главен секретар. Те са най-спокойните за моята 25-годишна кариера.

Той посочи, че най-много сигнали за нередности са получени в Северозападна България и в област Бургас.

По думите на Николов МВР е взело превантивни мерки.

"Извършихме 192 полицейски операции в цялата страна", посочи той.