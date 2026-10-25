Новини
Търси
Подкаст
Политика

„Маркет ЛИНКС“: Йотова получава 32.6% подкрепа, а Гюров - 31.5%

„Маркет ЛИНКС“: Йотова получава 32.6% подкрепа, а Гюров - 31.5%
ТАРАЛЕЖ

Според данните избирателната активност е 22.8%

Според финалните данни от екзитпола на „Маркет ЛИНКС“ двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 32.6% подкрепа, а Андрей Гюров - Георги Кандев - 31.5%.

Трети са двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин с 13.5 подкрепа.

Избирателната активност е 22,8%.

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха 6 590 000 български граждани.

Минималната разлика от под 3% между двамата водещи кандидати на президентските избори предизвика първи реакции в предизборния щаб на Илияна Йотова, който се намира в Националния дворец на културата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици.

Официално изявление от щаба на Андрей Гюров - Георги Кандев се очаква по-късно днес.

Още по темата

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Слави Василев: Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров

Слави Василев: Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров

Николай Нанков: Радев катапултира - вече няма мнозонство сред избирателите

Николай Нанков: Радев катапултира - вече няма мнозонство сред избирателите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Водещи

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 4 минути
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

  • Преди 9 минути
Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

  • Преди 11 минути
Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

  • Преди 36 минути
Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

  • Преди 39 минути
Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

  • Преди 47 минути
Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

  • Преди 47 минути
Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

  • Преди 59 минути