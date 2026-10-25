„Маркет ЛИНКС“: Йотова получава 32.6% подкрепа, а Гюров - 31.5%

Според финалните данни от екзитпола на „Маркет ЛИНКС“ двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 32.6% подкрепа, а Андрей Гюров - Георги Кандев - 31.5%.

Трети са двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин с 13.5 подкрепа.

Избирателната активност е 22,8%.

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха 6 590 000 български граждани.

Минималната разлика от под 3% между двамата водещи кандидати на президентските избори предизвика първи реакции в предизборния щаб на Илияна Йотова, който се намира в Националния дворец на културата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици.

Официално изявление от щаба на Андрей Гюров - Георги Кандев се очаква по-късно днес.