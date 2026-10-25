"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

При 95% извадка от паралелното преброяване на Изселдователски център "Тренд", представена по Нова телевизия, разпределението на гласовете за кандидатите за президент и вицепрезидент според вота за президентските избори е:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев – 36,5%

Андрей Гюров - Георги Кандев – 31%

Костадин Костадинов - Петър Волгин – 12,4%

Радостин Василев - Красимир Манов – 3,9%

Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева – 3,7%

Иван Христанов - Стоянка Черкезова – 2,2%.