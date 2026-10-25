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Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация
БТА

Според нея ниската избирателна активност е функция на това, че вотът не е бил съчетан с друго гласуване и че изборите са били смятани за предрешни

Първите данни от вота показват много по-малка разлика между фаворитите. Това заяви пред БНР политологът Ружа Смилова. По думите й за кандидатите, подкрепени от „Прогресивна България, са гласували една трета от хората, които на парламентарните избори са подкрепили формацията. 

„Това е сериозен срив в подкрепата на новата политическа сила „Прогресивна България“. Май имаме променена политическа ситуация“, допълни тя.

„Изглежда, че резултатът през април е личен, на Радев. Или електоралната надежда за конкретна алтернативна политика не се е оправдала през изминалите месеци. Представянето е слабо, имайки предвид преимуществото от заеманата позиция в момента от страна на Илияна Йотова и подкрепата, заявена от инициативния комитет и някои партии“, допълни политологът.

Според Смилова ниската избирателна активност е функция на това, че вотът не е бил съчетан с друго гласуване и че изборите са били смятани за предрешни.

„Очаква се по-голяма активност от политически сили, които сега не бяха активни и нямат свои кандидати. Ако от ГЕРБ решат да подкрепят Йотова, няма да го обявят публично. Ако сегашният президент се представи слабо и на балотажа, това ще е изразено отношение на избирателя и към политиката на Радев“, завърши Смилова.

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