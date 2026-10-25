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"Алфа Рисърч": Избирателите на ГЕРБ предпочетоха Гюров, а тези на ДПС - Йотова

"Алфа Рисърч": Избирателите на ГЕРБ предпочетоха Гюров, а тези на ДПС - Йотова

Екзитполът отчита ниска активност сред симпатизантите на двете партии, като до урните са отишли около 30% от избирателите на ГЕРБ и едва 15% от тези на ДПС

Значителни разлики в избирателната активност и предпочитанията на симпатизантите на основните политически формации показват данните от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 19:00 часа на президентските избори на 25 октомври.

Според проучването 39% от гласувалите избиратели, подкрепили ГЕРБ на последните парламентарни избори през април, са избрали кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров. За Илияна Йотова са гласували 22%, а 8% са подкрепили Костадин Костадинов. Други 7% са посочили опцията "Не подкрепям никого".

До избирателните секции са отишли малко над 30% от предишните избиратели на ГЕРБ, което се равнява на приблизително 130 хиляди души.

Още по-ниска е активността сред избирателите на ДПС. Едва 15% от подкрепилите партията на парламентарните избори, или около 40 хиляди души, са упражнили правото си на глас.

Сред гласувалите симпатизанти на ДПС най-голяма подкрепа получава Илияна Йотова с 39%, следвана от Андрей Гюров с 28%. За Костадин Костадинов са гласували 3%, а по 2% и 1% са подкрепили съответно Радостин Василев и Иван Христанов. Николай Ненчев също получава 3%, докато 13% са избрали "Не подкрепям никого".

Данните показват различна картина сред избирателите на "Прогресивна България". От участвалите в президентския вот 74% са подкрепили Илияна Йотова, 9% са предпочели Андрей Гюров, а 11% са гласували за Костадин Костадинов.

Социологът Боряна Димитрова коментира ниската активност сред електората на ДПС на фона на арестите на кметове, свързани с партията. По думите ѝ "нито едни избиратели не са под строй", като посочи, че в някои секции не е била подадена нито една бюлетина.

Данните са от екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19:00 часа и отразяват нагласите на участвалите в гласуването избиратели според предишните им партийни предпочитания, а не окончателните резултати от президентските избори.

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