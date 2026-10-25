Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

Всички 11 секционни избирателни комисии в 92-ро училище в столичния район "Красна полян" чакат транспорт, след като са приключили с преброяването на бюлетините от президентските избори на 25 октомври.

По получена информация комисиите са направили няколко опита да се свържат с Районната избирателна комисия (РИК), но на телефонните обаждания не е отговорено, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ

Към момента няма осигурен автобус, който да транспортира членовете на комисията и изборните книжа до определеното място за предаване.

Въпреки че преброяването на гласовете е приключило, членовете на комисията остават в училището в очакване на информация за последващите действия.

Засега няма информация каква е причината за забавянето и кога ще бъде осигурен необходимият транспорт.