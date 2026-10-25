Съмнение за разминаване при машинното гласуване в секция в София

Сигнал за разминаване от пет гласа при машинното гласуване е постъпил в Районната избирателна комисия (РИК) в 24-ти изборен район в София.

Случаят е от секция в столичния район "Оборище“, където междинен технически отчет е показал пет гласа по-малко от броя на гласувалите, предава novini.bg.