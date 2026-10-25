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Съмнение за разминаване при машинното гласуване в секция в София

Съмнение за разминаване при машинното гласуване в секция в София
БТА

Несъответствието е установено от техник при проверка на машината

Сигнал за разминаване от пет гласа при машинното гласуване е постъпил в Районната избирателна комисия (РИК) в 24-ти изборен район в София.

Случаят е от секция в столичния район "Оборище“, където междинен технически отчет е показал пет гласа по-малко от броя на гласувалите, предава novini.bg.

Информацията е описана в Решение №82-ПВР на РИК 24 от 25 октомври.

Несъответствието е установено от техник при проверка на машината.

В решението са посочени и други сигнали за секции, в които техническата диагностика е отчела нула гласа в паметта на устройствата въпреки проведено гласуване.

Към момента няма окончателно техническо заключение за причините за разминаването, нито потвърждение, че са изгубени или неотчетени гласове. 

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