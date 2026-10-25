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Анализатори: Регистрираме най-ниската избирателна активност след началото на промените

Анализатори: Регистрираме най-ниската избирателна активност след началото на промените

Ниската избирателна активност е най-голямата изненада и новина в момента, посочи анализатор

Регистрираме най-ниската избирателна активност след началото на промените на национални избори. Около това мнение се обединиха доц. Димитър Ганев от агенция „Тренд”, политическите анализатори Мирослав Севлиевски, проф. Светослав Малинов и Кристиян Шкварек, социологът Андрей Райчев и журналистът Йово Николов, които коментираха днешния вот пред НОВА.

Според доц. Ганев до урните са излезли около 1,5 милиона български граждани.

„Очакванията бяха за около 2,4 милиона гласоподаватели”, добави той.

По думите на Севлиевски трябва да си отговорим на въпроса какво послание са ни изпратили избирателите днес.

„Това бягство ли е, дизертьорство ли е, бойкот ли е или те излязоха в карантина? Няма никакво значение дали ще има разлика от 2-3%. Високите цени на тока и машините изплашиха и убиха избирателната активност”, смята политическият анализатор.

Ниската избирателна активност е най-голямата изненада и новина в момента. Има най-различни обяснения за това, но понеже сме в България, каква би трябвало да бъде? Тези, които са гласували за партията победител от преди няколко месеца, нямат никакъв ентусиазъм да повторят вота си”, твърди проф. Малинов.

Кристиян Шкварек на свой ред посочи, че предизборната кампания е била сблъсък на партийни драми. 

„Тя беше превърната в кална кампания между политическите партии. В тази ситуация нормалният българин не жалае да гласува. Това е партийна битка, а не битка за бъдещето на България”, заяви той.

„Протестният вот този път е спаднал драстично. Избирателите очевидно не се чувстват застрашени”, каза Райчев.

Според Йово Николов обаче причината за ниската избирателна активност е много проста.

„ГЕРБ не са на терена. ДПС имат заповед да не се гласува и това става ясно от резултатите в Кърджали. Ние имаме около 600-700 хиляди гласоподаватели, които въобще не са излезнали”, каза Николов.

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