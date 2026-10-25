Георг Георгиев: Сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен

Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев отправи критики към премиера Румен Радев и „Прогресивна България“ в публикация в профила си във „Фейсбук“. Според Георгиев вотът днес показва сериозен отлив на подкрепа за управляващите, независимо от крайния резултат на президентските избори.

"Независимо от това какви ще бъдат резултатите днес, дори на втори тур Йотова да победи, сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен“, написа Георгиев. Той посочи избирателната активност от „едва-едва 20%“ и постави въпроса: „Къде отидоха над 1,4 млн. гласа?“.