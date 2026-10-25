Георг Георгиев: Сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен
Вотът показва сериозен отлив на подкрепа за управляващите, посочи Георгиев
Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев отправи критики към премиера Румен Радев и „Прогресивна България“ в публикация в профила си във „Фейсбук“.
Според Георгиев вотът днес показва сериозен отлив на подкрепа за управляващите, независимо от крайния резултат на президентските избори.
"Независимо от това какви ще бъдат резултатите днес, дори на втори тур Йотова да победи, сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен“, написа Георгиев.
Той посочи избирателната активност от „едва-едва 20%“ и постави въпроса: „Къде отидоха над 1,4 млн. гласа?“.
Депутатът попита и къде е „зашеметяващата преднина“, която социологическите проучвания са давали на „Прогресивна България“ и Илияна Йотова.
Георгиев подчерта, че правителството е избрано преди по-малко от шест месеца, като определи ситуацията като „тотален електорален крах“.
„Не, това не е оценка за цялата политическа класа. Това е оценка персонално за Радев, за кабинета му, за политическата му сила, за кандидата му“, написа той.