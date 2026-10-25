Анализатори: Ниската активност, ситуацията в Черно море и управлението на Радев повлияха на президентския вот

Журналистът Наталия Димитрова, социологът Кънчо Стойчев и политологът Христо Панчугов коментираха причините за ниската избирателна активност на президентските избори, като представиха различни гледни точки за обществените нагласи и политическата ситуация в страната.

Според Наталия Димитрова реакцията на правителството по повод ситуацията в Черно море е създала напрежение и е допринесла за демотивацията на избирателите да участват във вота.

Тя постави въпроса какво България е очаквала да получи от съюзниците си в НАТО и Европейския съюз и какво в крайна сметка е получила. По думите ѝ реакцията е била вяла, което може да се разглежда като една от причините за отдръпването на гражданите от изборния процес.

Социологът Кънчо Стойчев изрази различна гледна точка по отношение на ситуацията в Черно море. Той подчерта, че България не е била атакувана и че не е имало нападение на българска територия. Според него в страната се търсят проблеми там, където няма достатъчно основания за подобни заключения.

Стойчев заяви още, че няма основания да се говори за генерална промяна в политическите нагласи на българите. Като важен фактор той посочи липсата на изградени партийни структури на „Прогресивна България“. По думите му това обаче не означава непременно, че формацията няма обществена подкрепа.

Политологът Христо Панчугов коментира и представянето на Илияна Йотова, като посочи, че тя не е била официалният кандидат на „Прогресивна България“. Според него Йотова е избрала да се позиционира като надпартиен кандидат.

Панчугов смята, че управлението на правителството на Румен Радев е оказало влияние върху представянето ѝ на изборите. По думите му липсата на ясна стратегия за националната сигурност и отбраната е сред факторите, които са се отразили на резултата на Йотова.

Коментарите на тримата анализатори очертаха различни обяснения за ниската избирателна активност и резултатите от президентския вот – от реакцията на правителството по международни въпроси до политическите послания на кандидатите и обществените нагласи към управлението.

Христо Панчугов заяви, че единственият изход за двамата кандидати на този етап е да проведат съдържателен дебат за визията си за България. Според него те трябва ясно да заявят в какво вярват и как си представят бъдещото развитие на страната.

Наталия Димитрова също отбеляза липсата на дебат, като посочи, че подобен разговор би помогнал да се изяснят редица важни въпроси пред избирателите. Сред основните теми, които според нея трябва да бъдат обсъдени, са националната сигурност и външната политика.