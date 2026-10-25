"Тренд“ към 20:00 часа: Йотова - Вълчев - 36.4%, Гюров – Кандев - 32.1%

Според резултатите от екзитпола на Изследователски център „Тренд“ към 20:00 часа, представени по Нова телевизия, разпределението на гласовете за кандидатите за президент и вицепрезидент според вота за президентските избори е:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 36,4%

Андрей Гюров - Георги Кандев - 32,1%.

Според exit poll-a на трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин. 14.1% от упражнилите правото си на вот са пуснали бюлетина за тях.

На четвъртата и петата позиция – с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.5%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд” те печелят 1.7% от гласовете.

За всички останали кандидати днес са гласували 5.3% от упражнилите правото си на вот.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 3.8 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 22.2%.