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Първан Симеонов, "Мяра": Има чудовищно ниска активност

Първан Симеонов, "Мяра": Има чудовищно ниска активност

Ние нямаме проблем с проучванията, а има проблем с функционирането на демокрацията, посочи Симеонов

Сега минава втората вълна на екзитполовете, а след това започва паралелното гласуване. Има чудовищно ниска активност. Това съобщи Първан Симеонов от социологическата агенция "Мяра"

Илияна Йотова така и не излезе от президентската роля и не влезе в кандидат президентската роля, посочи той.

На тези избори няма такъв залог като на парламентарните. Най-вероятно заради повишаването на интригата на втория тур ще има по-висока избирателна активност, посочи Евелина Славкова от социологическа агенция "Тренд".

Интригата е много голяма за втория тур и се надявам тогава избирателната активност да е много по-висока, каза тя.

Отиваме много надолу от очакванията. Ние нямаме проблем с проучванията, а има проблем с функционирането на демокрацията, каза още Първан Симеонов.

 

 

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