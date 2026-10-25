Николай Попов: Изборите ще се решат от ДПС - Йотова се намира в тежка ситуация

"Изключително ниска избирателна активност! ПП/ДБ успяха да мобилизират своите избиратели. Андрей Гюров успя да привлече и сериозна периферия, като събра вот от ГЕРБ и от други десни, проевропейски партии. Те са много добри в това. Те са и хората, които могат да мобилизират протест".

Това написа във Фейсбук профила си лидерът на "Сияние" Николай Попов. Според него "Йотова се намира в тежка ситуация".