Николай Попов: Изборите ще се решат от ДПС - Йотова се намира в тежка ситуация
"Ще бъде много, много интересно на този балотаж", категоричен е лидерът на "Сияние"
"Изключително ниска избирателна активност! ПП/ДБ успяха да мобилизират своите избиратели. Андрей Гюров успя да привлече и сериозна периферия, като събра вот от ГЕРБ и от други десни, проевропейски партии. Те са много добри в това. Те са и хората, които могат да мобилизират протест".
Това написа във Фейсбук профила си лидерът на "Сияние" Николай Попов. Според него "Йотова се намира в тежка ситуация".
"Най-вероятно и тези избори ще бъдат решени от ДПС или по-точно от Пеевски. Ако той подкрепи Гюров, ще направи двоен удар. Ще обезсили Радев, като го лиши от президент, и ще нанесе щета на ПП/ДБ, като ги залепи до себе си.
Може и да се договри с Радев при определени условия. И пак ще направи удар.
Ще бъде много, много интересно на този балотаж".