"Тренд": Йотова и Вълчев - 36.5%,Гюров и Кандев - 32.4%, Костадинов и Волгин - 14%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води след първия тур на изборите за седмия държавен глава на България.

Следва балотаж, на който ще се изправят срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на НОВА ТВ.

Балотажът ще се проведе следващата неделя, 1 ноември.

Според "Тренд" двойката Йотова – Вълчев е събрала 36.5% от гласовете на отишлите до урните в неделя, а Гюров и Кандев са спечелили подкрепата на 32.4 на сто от гласувалите.

Според exit poll-a на трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин. 14.0% от упражнилите правото си на вот са пуснали бюлетина за тях.

На четвъртата и петата позиция – с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.4%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд” те печелят 1.7% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината, според „Тренд”, са избрали 3.6 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 21.3%.