Новини
Търси
Подкаст
Общество

Председател на СИК в кв. "Факултета": Когато няма купен вот, няма и избирателна активност

Пред камерата на ТАРАЛЕЖ хора от квартала споделиха, че нямат доверие на политиците и искат промяна в България

Изключително ниска избирателна активност се отчита в столичния квартал „Факултета“. Хората не вярват на политиците и не желаят да гласуват, заявиха пред ТАРАЛЕЖ председатели и секретари на секционни избирателни комисии.  

„Към 10 000 души по списъци – към момента имаме 207 гласували. Явно хората в квартал „Факултета“ не са стимулирани. Хората тук вече не вярват на политиците и не искат да гласуват“, заяви пред ТАРАЛЕЖ Елеонора Ганева, председател на секционна избирателна комисия.

По думите ѝ този път няма данни за купен вот в квартала, като това е било потвърдено и от полицията. 

„Щом няма избирателна активност, значи няма и купен вот. Има висока избирателна активност, когато има купен вот. Очакваме го на балотажа следващата седмица“.

Подобна е ситуацията и в друга секция в квартала. По данни на секретаря на СИК Николай Петровски от общо 600 души, включени в избирателните списъци, до късния следобед са гласували едва 34 души. 

„От 7 часа сутринта до късния следобед има 34 гласували от 600 души. Не очаквам да се увеличи избирателната активност – тук обикновено гласуват от сутринта до към 13 часа“.

Според представителите на секционните комисии хората не проявяват обичайния интерес към гласуването, а очакванията са активността да остане ниска до края на изборния ден.

Пред камерата на ТАРАЛЕЖ хора от квартала споделиха, че нямат доверие на политиците и искат промяна в България.

Повече вижте във видеото!

Още по темата

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Президентските избори днес се очертава да отчетат най-ниската избирателна активност в историята

Президентските избори днес се очертава да отчетат най-ниската избирателна активност в историята

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 3 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 6 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 9 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 16 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 22 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 24 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 26 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 27 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 29 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 35 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 40 минути