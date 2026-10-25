Председател на СИК в кв. "Факултета": Когато няма купен вот, няма и избирателна активност

Изключително ниска избирателна активност се отчита в столичния квартал „Факултета“. Хората не вярват на политиците и не желаят да гласуват, заявиха пред ТАРАЛЕЖ председатели и секретари на секционни избирателни комисии.

„Към 10 000 души по списъци – към момента имаме 207 гласували. Явно хората в квартал „Факултета“ не са стимулирани. Хората тук вече не вярват на политиците и не искат да гласуват“, заяви пред ТАРАЛЕЖ Елеонора Ганева, председател на секционна избирателна комисия.

По думите ѝ този път няма данни за купен вот в квартала, като това е било потвърдено и от полицията.

„Щом няма избирателна активност, значи няма и купен вот. Има висока избирателна активност, когато има купен вот. Очакваме го на балотажа следващата седмица“.

Подобна е ситуацията и в друга секция в квартала. По данни на секретаря на СИК Николай Петровски от общо 600 души, включени в избирателните списъци, до късния следобед са гласували едва 34 души.

„От 7 часа сутринта до късния следобед има 34 гласували от 600 души. Не очаквам да се увеличи избирателната активност – тук обикновено гласуват от сутринта до към 13 часа“.

Според представителите на секционните комисии хората не проявяват обичайния интерес към гласуването, а очакванията са активността да остане ниска до края на изборния ден.

Пред камерата на ТАРАЛЕЖ хора от квартала споделиха, че нямат доверие на политиците и искат промяна в България.

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