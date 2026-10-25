Завърши повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Завърши повторното гласуване за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, съобщиха от ВСС.

Магистратите гласуват за четирима членове на ВСС, те трябва да бъдат избрани от общо 25 кандидати.

Днес се проведе балотаж, тъй като във вчерашния ден нито един кандидат за член на ВСС от квотата на прокурорите не успя да получи необходимия брой гласове, за да бъде избран.

Ако отново не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани ще се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Кандидатите за членове на ВСС са 25, а право на глас имат 1567 прокурори. Активността в събота беше висока и гласуваха 1363 магистрати.

На първия тур четиримата прокурори с най-много гласове са: Пламен Петков (479); Ивайло Илиев (400); Красимира Филипова (365); Добринка Калчева (337).

След приключване на гласуването ВСС организира във всяка избирателна секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност, броя на гласовете, подадени за всеки кандидат, както и съставянето, прочитането и публичното обявяване на протокола, опаковането и запечатването на изборните книжа и материали.