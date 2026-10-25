Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Наред с високата активност обаче наблюдателите съобщават за редица нередности, чието възможно отражение върху изборните резултати все още се анализира

Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия е достигнала 60,8% към 17:00 ч. местно време, показват прогнозни данни на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), базирани на представителна извадка от 750 избирателни секции.

Само час по-рано активността е била 56,4%. Представителят на организацията Раша Неделков определи отчетените стойности като рекордно високи. По думите му към 16:00 ч. активността е била с 14% по-висока спрямо парламентарните избори през 2023 г.

Наред с високата активност обаче наблюдателите съобщават за редица нередности, чието възможно отражение върху изборните резултати все още се анализира.

Сигнали за натиск върху избиратели и нарушения

Според данните на наблюдателската организация CRTA, която следи изборния процес чрез представителна извадка от 500 секции, натиск върху избиратели е регистриран в една трета от наблюдаваните места.

Процедурни нарушения са установени в 18% от секциите, а нередности, свързани с честността на гласуването – в 17%.

Сред най-често регистрираните проблеми са заснемане на бюлетини, отчетено в 40% от секциите, неспазване на изискването за използване на ултравиолетова лампа при проверка на избирателите – в 21%, както и гласуване без валидни документи за самоличност – в 6%.

Неделков съобщи и за отделни инциденти в Белград, Враня, Лазаревац и Нови Сад.

Натиск и върху изборни наблюдатели

Два случая на натиск срещу наблюдатели на CRTA са били установени в хода на изборния ден. Единият е в белградския район Земун, а другият – в Крагуевац.

Представителят на организацията призова всички участници в изборния процес, особено онези с влияние върху институциите, да допринесат за намаляване на напрежението до края на гласуването.

Окончателната оценка за изборния процес ще зависи и от анализа на регистрираните нарушения, както и от това дали те са могли да повлияят върху резултатите от вота.

Още по темата

Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Насилие и сблъсъци по време на изборите в Сърбия, съобщава се за нападения в три града

Насилие и сблъсъци по време на изборите в Сърбия, съобщава се за нападения в три града

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград

Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Насилие и сблъсъци по време на изборите в Сърбия, съобщава се за нападения в три града

Насилие и сблъсъци по време на изборите в Сърбия, съобщава се за нападения в три града

12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Току-що
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 3 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 7 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 13 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 19 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 21 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 24 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 24 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 26 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 32 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 37 минути