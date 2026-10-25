Рекордна избирателна активност в Сърбия

Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия е достигнала 60,8% към 17:00 ч. местно време, показват прогнозни данни на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), базирани на представителна извадка от 750 избирателни секции.

Само час по-рано активността е била 56,4%. Представителят на организацията Раша Неделков определи отчетените стойности като рекордно високи. По думите му към 16:00 ч. активността е била с 14% по-висока спрямо парламентарните избори през 2023 г.

Наред с високата активност обаче наблюдателите съобщават за редица нередности, чието възможно отражение върху изборните резултати все още се анализира.

Сигнали за натиск върху избиратели и нарушения

Според данните на наблюдателската организация CRTA, която следи изборния процес чрез представителна извадка от 500 секции, натиск върху избиратели е регистриран в една трета от наблюдаваните места.

Процедурни нарушения са установени в 18% от секциите, а нередности, свързани с честността на гласуването – в 17%.

Сред най-често регистрираните проблеми са заснемане на бюлетини, отчетено в 40% от секциите, неспазване на изискването за използване на ултравиолетова лампа при проверка на избирателите – в 21%, както и гласуване без валидни документи за самоличност – в 6%.

Неделков съобщи и за отделни инциденти в Белград, Враня, Лазаревац и Нови Сад.

Натиск и върху изборни наблюдатели

Два случая на натиск срещу наблюдатели на CRTA са били установени в хода на изборния ден. Единият е в белградския район Земун, а другият – в Крагуевац.

Представителят на организацията призова всички участници в изборния процес, особено онези с влияние върху институциите, да допринесат за намаляване на напрежението до края на гласуването.

Окончателната оценка за изборния процес ще зависи и от анализа на регистрираните нарушения, както и от това дали те са могли да повлияят върху резултатите от вота.