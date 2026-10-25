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Геновева Петрова: Йотова е основният потърпевш от критиката спрямо управляващите

Геновева Петрова: Йотова е основният потърпевш от критиката спрямо управляващите
БТА

По думите й „голяма част от симпатизаните на „Прогресивна България“ не излязоха днес“

Това е общо натрупване на разочарование през последните няколко месеца, натрупване на икономически страхове. Събиятиа от последните две седмици доведоха до допълнително разочарование. Това заяви в ефира на бТВ социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков. По думите му „гласувалите от ДПС не са много и те се разпределят равномерно сред първите кандидати“.

При кандидат-президентската двойка на Андрей Гюров и Кандев картината е различна. Въпреки че подкрепата за тях е по-ниска от резултата на ПП-ДБ на парламентарните избори, кандидатите са успели да привлекат и гласоподаватели от други политически сили. Според анализа около 5% от подкрепата за двойката, която към момента на разговора е приблизително 30%, идва от избиратели на ГЕРБ, заяви още Добромир Живков.

„Можем да кажем, че основният потърпевш от критиката спрямо това как се управлява страната, начина, по който се реагира на важни събития – включително атаките в Черно море – се отразяват най-негативно на кандидата, подкрепен от управляващите - г-жа Йотова“, заяви на свой ред социологът Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“.

По думите й „голяма част от симпатизаните на „Прогресивна България“ не излязоха днес“. Според нея две трети от предишния вот, който е даван за Йотова или за „Прогресивна България“, не се е реализирал, което е съществена ерозия.

 

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