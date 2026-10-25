ЕС изрази безпокойство за насилието по време на изборите в Сърбия

Ръководителят на делегацията на Европейския съюз (ЕС) в Сърбия Андреас фон Бекерат изрази сериозно безпокойство заради съобщенията за случаи на насилие в няколко избирателни секции по време на днешните предсрочни парламентарни избори в страната.

"Сръбските граждани трябва да могат да упражняват демократичното си право да гласуват в мирна и безопасна среда. Призоваваме всички участници да запазят спокойствие, да действат отговорно и да се въздържат от насилие и провокации, а компетентните институции да гарантират безопасността на всички участници в изборния процес", заяви фон Бекерат.

Изявлението му идва на фона на множество съобщения за инциденти през изборния ден, сред които и нападение над младежи пред избирателна секция.

Междувременно председателят на Републиканската избирателна комисия (РИК) Владимир Димитриевич съобщи за инцидент в избирателна секция в Младеновац, разположена в геронтологичен център. По думите му неизвестни лица са влезли в сградата, представяйки се за наблюдатели, и са оказали натиск върху хора с ограничена подвижност.

"Неизвестни лица нахлуха в геронтологичния център, твърдейки, че са наблюдатели. При този случай те оказаха неразрешен натиск върху хора, които са неподвижни. Полицията е уведомена, те вече са на място, така че ще имаме повече информация на следващата пресконференция, като се има предвид, че това се е случило непосредствено преди тази пресконференция", каза Димитриевич.

По случая е уведомена полицията, която вече е пристигнала на място. Допълнителна информация се очаква на следващата пресконференция на РИК.