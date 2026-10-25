Почти 300 българи гласуваха в изборите за президент в Северна Македония

Спокойно протича изборният ден в секциите в Северна Македония, където българските граждани могат да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент. Близо 300 души са гласували в седемте секции, открити на територията на страната.

Към следобедните часове в Генералното консулство на България в Битоля са гласували 40 души, а в Струмица - 36. В секцията в Кавадарци правото си на глас са упражнили 30 избиратели, в Прилеп - 23, а в Охрид - 39.

Най-висока е избирателната активност в посолството на България в Скопие, където са гласували 96 български граждани. В секцията в Кочани бюлетина са пуснали 27 души.

Гласуването в Северна Македония продължава до 20:00 ч. местно време, което съответства на 21:00 ч. българско време.