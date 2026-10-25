Обрат в прогнозите за изборите в Сърбия: студентите изпревариха Вучич

Студентският избирателен списък в Сърбия отбелязва рязък ръст в прогнозните си шансове за победа на платформата за залози Polymarket в хода на днешните предсрочни парламентарни избори. Вероятността листата да спечели най-много места в Народното събрание е достигнала 52%, докато прогнозата за коалицията "Александър Вучич - Обединена Сърбия" е спаднала до 46%.

Според данните от графиката на платформата очакванията за студентския списък са се повишили от около 30% до 52%. В същото време прогнозните шансове за формацията около сръбския президент са намалели от приблизително 70% до 46%.

Тези стойности отразяват очакванията на участниците в Polymarket, а не официални изборни резултати или социологическо проучване. Процентите се формират въз основа на търговията на платформата и могат да се променят динамично. Те показват единствено прогнозата за това коя листа ще получи най-много места, а не какъв дял от гласовете ще спечели или каква ще бъде разликата между основните участници.

Междувременно данните на CESID и IPSOS показват значително по-висока избирателна активност в сравнение с предходните парламентарни избори. Към 14:00 ч. местно време до урните са отишли 46,4% от избирателите, докато на парламентарния вот през 2023 г. активността за същия период е била 32,2%.

Това представлява увеличение от 14,2 процентни пункта. Още от ранните часове на деня пред редица избирателни секции в страната се образуват дълги опашки.

Гласуването в Сърбия продължава до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско), след което се очакват първите резултати от предсрочните парламентарни избори.