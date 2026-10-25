Приключи гласуването в Турция на изборите за президент и вицепрезидент на България.

Секциите бяха затворени в 20 ч. местно време (19 ч. бълг. време). Изборният ден в югоизточната ни съседка започна в 7 ч. (6 ч. бълг. време).

Като цяло изборният ден протече нормално.

В Турция бяха разкрити 78 секции. Възможност за гласуване бе осигурена в Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, Къркларели, Коджаели, Маниса, Ялова, Балъкесир, Анкара, Ескишехир, Чанаккале, Биледжик, Сакария, Одрин, Анталия, Адана и Мерсин.

Избирателната активност на много места в Турция, включително в Измир, Маниса, Бабаески, Люлебургаз, е изключително ниска, съобщиха по-рано днес за Таралеж представители на изселническите организации в Турция.