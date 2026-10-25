12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване в чужбина, предава турската новинарска агенция Анка.

Агенцията отбелязва, че в на днешните избори за президент и вицепрезидент на България участват 27 кандидат-президентски двойки, а право на глас имат около 6,6 милиона избиратели.

За българските граждани, живеещи в Турция, са разкрити 78 избирателни секции в 18 области. За гласуване са подали заявления онлайн 12 839 души. Според данни на Централната избирателна комисия на България 46 001 избиратели ще гласуват за първи път, посочва Анка.

Агенцията добавя, че за българските граждани, живеещи извън страната, са разкрити общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-много секции са открити във Великобритания – 82. Турция е на второ място със 78 секции, а Германия е на трето със 70.

Възможност за гласуване е осигурена в Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, Къркларели, Коджаели, Маниса, Ялова, Балъкесир, Анкара, Ескишехир, Чанаккале, Биледжик, Сакария, Одрин, Анталия, Адана и Мерсин.

Избирателната активност на много места в Турция, включително в Измир, Маниса, Бабаески, Люлебургаз, е изключително ниска, съобщиха по-рано днес за Таралеж представители на изселническите организации в Турция.