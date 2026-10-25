Илина Мутафчиева: Всяването на паника за полупрозрачни бюлетини е излишен шум в системата

"Всяването на паника, търсенето на теле под вола - че нещо в бюлетините се вижда, пък то - не се вижда, как се забавя машината, пък не се чул сигнал - това е излишен шум в системата, който иска допълнително да демотивира хората. Това е единствено и само желанието да ни накарат да не гласуваме с машини". Това заяви пред Таралеж бившият депутат от ДБ Илина Мутафчиева от платформата "Ти броиш".

По думите ѝ може да се вижда номера на секцията, но номера, с който избирателят гласува, не бил ясен.

"Машинният вот гарантира, че това, което избирателят е попълнил, това излиза на машинния вот", допълни Мутафчиева. При прегъване на две няма как да се вижда изборът, заяви тя.

"Тъй като в повечето секции се гласува машинно, има много по-малко сигнали за изборни нарушения, отколкото на предишни избори, когато се гласува на хартия", заяви Мутафчиева.

По думите ѝ в малки населени места има единични сигнали, при които член на секционна комисия или избирател да казва на някого за кого да гласува.

"Ниска е избирателната активност днес и това е причината за по-малкото сигнали. При недостигнати 50% избирателна активност, със сигурност ще отидем на балотаж. Да се мобилизираме и да гласуваме днес и да го направим още по-масирано през следващата седмица - балотаж ще има. Данните на ЦИК за нивото на избирателна активност към 11 часа, също показват този проблем", каза Мутафчиева.

Тя обясни, че имат призиви да не се гласува от Белица, Самоков, Силистренска област. "В Кърджали е изключително ниска избирателната активност, но нямаме сигнали за призив да не се гласува", допълни представителят на платформата "Ти броиш".