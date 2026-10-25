Насилие и сблъсъци по време на изборите в Сърбия, съобщава се за нападения в три града

Няколко инцидента с насилие са регистрирани този следобед по време на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Случаите са от Лазаревац, Белград и Панчево, като според разпространената информация в тях са участвали партийни активисти и групи нападатели.

В Лазаревац група активисти на управляващата Сръбска прогресивна партия (СНС) са напуснали партийната централа, въоръжени с палки, и са се насочили към улица, на която се намирали представители на опозицията. По твърдения на опозиционни активисти, след като срещнали съпротива, те се върнали в сградата, където били охранявани от полицията. В социалните мрежи бяха разпространени видеокадри от случилото се. Допълнително напрежение предизвикали съобщенията за автомобил, паркиран в близост, в който имало палки.

Друг инцидент е станал в белградския квартал Дорчъл. Според разпространената информация мъж на име Мика Совтич, за когото се твърди, че е свързан със СНС, е нападнал физически жена. Последвал сблъсък, при който други хора се намесили, за да я защитят. Случаят е заснет на видео.

По-рано в Панчево група маскирани лица нападнали младежи пред входа на училище, в което били разкрити избирателни секции.

Сръбската прогресивна партия (СПС) съобщи за предполагаемо словесно и физическо нападение срещу Ангелина Вучич, майката на сръбския президент Александър Вучич. По информация на партията инцидентът е станал близо до пазара „Калениć“ в Белград.

В изявлението си партията твърди, че група млади мъже, свързвани политически с протестиращите, са блъснали Ангелина Вучич, отправяли са обиди към нея и са разкъсали торбите с хранителни продукти, които носела от пазара.

От СПС определиха случилото се като неприемлива проява на агресия и сплашване. Партията заяви, че политическите различия не могат да оправдаят насилие срещу жени и призова компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента и да потърсят отговорност от виновните.