Новини
Търси
Подкаст
Общество

Части от тавана паднаха в изборна секция

Части от тавана паднаха в изборна секция
Снимка: РИК-Сливен

За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров

Инцидент е станал в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица, след като по време на гласуването части от тавана са паднали в помещението, където работи секционната избирателна комисия.

За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров.

След подадения сигнал към мястото са изпратени полицейски екипи и служители на пожарната. Уведомен е и кметът на селото.

Предстои компетентните служби да проверят състоянието на помещението и да преценят дали то е безопасно за продължаване на изборния процес. В зависимост от резултатите ще бъде решено дали гласуването да продължи на същото място, или секцията да бъде преместена в друго подходящо помещение.

От РИК подчертават, че основната задача е да се гарантира безопасността както на членовете на секционната комисия, така и на избирателите, като същевременно се осигури възможност за нормално протичане на гласуването.

Още по темата

„Алфа Рисърч“: 19,1 % е избирателната активност към 16:30 ч.

„Алфа Рисърч“: 19,1 % е избирателната активност към 16:30 ч.

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Спокоен изборен ден в Босилеград, около 200 души са гласували

Спокоен изборен ден в Босилеград, около 200 души са гласували

Международни наблюдатели следят президентските избори в Пазарджик

Международни наблюдатели следят президентските избори в Пазарджик

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 2 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 5 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 8 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 15 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 21 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 23 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 25 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 26 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 28 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 34 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 39 минути