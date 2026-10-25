Части от тавана паднаха в изборна секция

Инцидент е станал в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица, след като по време на гласуването части от тавана са паднали в помещението, където работи секционната избирателна комисия.

За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров.

След подадения сигнал към мястото са изпратени полицейски екипи и служители на пожарната. Уведомен е и кметът на селото.

Предстои компетентните служби да проверят състоянието на помещението и да преценят дали то е безопасно за продължаване на изборния процес. В зависимост от резултатите ще бъде решено дали гласуването да продължи на същото място, или секцията да бъде преместена в друго подходящо помещение.

От РИК подчертават, че основната задача е да се гарантира безопасността както на членовете на секционната комисия, така и на избирателите, като същевременно се осигури възможност за нормално протичане на гласуването.