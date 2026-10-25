Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

На 97-годишна възраст почина Александър Джеров - виден български юрист, университетски преподавател и политик, участвал в изработването на действащата Конституция на Република България. За кончината му съобщи бившият конституционен съдия Георги Марков с публикация във Facebook.

Роден през 1929 г. в София, Джеров посвещава десетилетия от живота си на правото, образованието и политиката. Той е сред народните представители във VII Велико народно събрание, което приема Конституцията през 1991 г. Впоследствие е депутат в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание, като в последното заема поста заместник-председател на парламента.

След промените през 1989 г. Джеров се включва активно в демократичните процеси в страната. Между 1993 и 1995 г. е заместник-председател на Радикалдемократическата партия, а по-късно изпълнява същата длъжност и в Демократическата партия.

Значителна част от професионалния му път е свързана с академичната общност. Александър Джеров ръководи департамент "Право“ в Нов български университет, където преподава гражданско и вещно право, нормотворчество и кадастър.

През 2001 г. университетът го удостоява със званието "Почетен професор на НБУ“ за заслугите му към развитието на юридическото образование и правната наука.

Джеров оставя богато научно наследство, включващо редица монографии, учебници и специализирани изследвания. Сред трудовете му са "Правни проблеми на реституцията“, "Вещно право“, "Гражданско право“ и "Жилищно-строителни кооперации и етажна собственост“.