74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

74-годишна жена е починала, след като е била блъсната от автомобил във Варна, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 22 октомври в района на Колхозния пазар.

При маневра за навлизане на паркинг в междублоково пространство 47-годишна шофьорка е ударила жената.

Пострадалата е била откарана в болница, където по-късно е починала. Пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни.