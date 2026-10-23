74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна
Инцидентът е станал край Колхозния пазар
74-годишна жена е починала, след като е била блъсната от автомобил във Варна, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало на 22 октомври в района на Колхозния пазар.
При маневра за навлизане на паркинг в междублоково пространство 47-годишна шофьорка е ударила жената.
Пострадалата е била откарана в болница, където по-късно е починала. Пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни.