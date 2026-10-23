Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо бе сред основните герои за Левски при успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в Лига Европа. Бразилският нападател участва и в двете попадения на „сините“, след като първо асистира на Евертон Бала, а след почивката отбеляза победния гол.

„Щастлив съм и искам на първо място да благодаря на Господ. Мисля, че всички бяха герои и се раздадоха от първата до последната минута“, заяви Рейналдо след срещата.

Нападателят определи попадението си като момент на огромно щастие, но подчерта, че отборът трябва да продължи да работи със същата амбиция.

„Голът ми беше момент на огромно щастие. Това е най-важният момент във всеки мач. Ще продължим да работим, защото за нас всяка среща е като финал“, допълни бразилецът.

Рейналдо отдели специално внимание и на привържениците на Левски, които подкрепиха отбора в Чехия.

„Феновете ни са истинска лудост. Това коментираме и с българите в съблекалнята. Където и да играем, те винаги са зад нас“, завърши нападателят.