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Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете

Веласкес след триумфа в Пилзен: Много съм горд с отбора и феновете
Facebook/ PFC Levski

Испанецът отчете сериозното израстване на Левски след победата с 2:1.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си след успеха с 2:1 при гостуването на Виктория Пилзен в Лига Европа. Според него отношението и поведението на футболистите са били в основата на ценната победа.

„Ключът беше в отношението, поведението и начина, по който отборът игра. Много съм горд с футболистите и феновете, които отново създадоха тази синергия, за да покажем толкова добро представяне на терена. Атмосферата беше страхотна“, заяви Веласкес.

Испанецът призна, че през първата част „сините“ са допуснали грешки при изнасянето на топката, но остана доволен от начина, по който тимът е реагирал в различните периоди от срещата.

„В определени моменти имахме проблеми. Губехме топката близо до нашата врата и съперникът опитваше да атакува бързо. Когато беше необходимо, повишавахме скоростта, а когато трябваше да играем по-спокойно, разменяхме много подавания. Справихме се отлично“, обясни наставникът.

Веласкес подчерта, че победата е поредното доказателство за развитието на отбора и способността му да управлява различните фази на европейските мачове.

„Нашият отбор показа сериозно израстване. Успявахме да доминираме в различни компоненти, което е много важно в толкова качествен турнир. Резултатът е изключително позитивен“, добави той.

Треньорът посвети успеха на привържениците, които оказаха мощна подкрепа на Левски в Чехия.

„Много съм щастлив най-вече за нашите фенове. Нормално е с такава подкрепа и страст да постигаме добри резултати. Този клуб, отборът и привържениците заслужават вечери като тази. Феновете заслужават все по-добри резултати и постижения“, каза Веласкес.

Левски събра четири точки след първите си три двубоя в основната фаза, но испанският специалист смята, че представянето на тима е заслужавало и по-голям актив.

„Спечелихме точка срещу НЕК, но имахме възможности да победим. Сега постигнахме важен успех. Имаме четири точки от три мача, въпреки че можехме да бъдем и с повече. Никога не е достатъчно. Ще се порадваме за 10-15 минути, а след това започваме възстановяването и подготовката за Арда“, завърши Хулио Веласкес.

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