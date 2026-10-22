Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Акрам Бурас се завърна в групата на Левски

Акрам Бурас се завърна в групата на Левски
Facebook/ PFC Levski

Халфът е сред избраниците на Хулио Веласкес за гостуването на Виктория Пилзен

Акрам Бурас попадна в групата на Левски за гостуването на Виктория Пилзен в третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Алжирският полузащитник се завръща сред избраниците на Хулио Веласкес 81 дни след последния си официален мач. 24-годишният футболист игра за последно при победата с 3:0 над Септември София в третия кръг на Първа лига.

В групата се завръща и Стивън Стоянчов, който пропусна двубоя със Спартак Плевен за Купата на България.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков.

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес.

Полузащитници: Акрам Бурас, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

Още по темата

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа

Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа

Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов

Левски загатна за ново име, феновете заподозряха Валери Божинов

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Акрам Бурас се завръща за европейското гостуване на Левски

Акрам Бурас се завръща за европейското гостуване на Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

ЦСКА без Цварц и Гбамен срещу Нордселанд

Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед

Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед

Барселона даде ПСЖ на УЕФА заради издигнат банер

Барселона даде ПСЖ на УЕФА заради издигнат банер

Водещи

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

  • Преди 2 минути
Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

  • Преди 7 минути
Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

  • Преди 14 минути
Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

  • Преди 32 минути
Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

  • Преди 46 минути
Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

  • Преди 56 минути
Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

  • Преди 59 минути