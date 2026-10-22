Акрам Бурас се завърна в групата на Левски

Акрам Бурас попадна в групата на Левски за гостуването на Виктория Пилзен в третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Алжирският полузащитник се завръща сред избраниците на Хулио Веласкес 81 дни след последния си официален мач. 24-годишният футболист игра за последно при победата с 3:0 над Септември София в третия кръг на Първа лига.

В групата се завръща и Стивън Стоянчов, който пропусна двубоя със Спартак Плевен за Купата на България.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков.

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес.

Полузащитници: Акрам Бурас, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.