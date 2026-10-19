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Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Включването на бразилеца в управлението на „сините“ беше наредено до промени в Ливърпул и Челси и до сделка на Лионел Меси

Назначението на Еду Гаспар в Съвета на директорите на Левски попадна в класация на специализиран профил в социалната мрежа „Х“ за някои от най-значимите събития в световния футбол през септември и октомври. Профилът носи името на легендарния украински треньор Валерий Лобановски.

Бившият бразилски национал беше избран за част от новата управленска структура на „Герена“ по време на Общото събрание на акционерите на 14 септември. Привличането му се разглежда като важна стъпка в развитието на клуба и неговия нов модел на управление.

В публикувания списък назначението на Еду е поставено редом до сделката на Лионел Меси за придобиването на испанския Елденсе.

Сред останалите откроени събития са смяната на спортния директор на Ливърпул Ричард Хюз с Джулиан Уорд и раздялата на Лоурънс Стюърт с една от ръководните му позиции в Челси.

Включването на Левски в подобна международна класация показва, че промените в управлението на „сините“ са привлекли внимание и извън България.

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