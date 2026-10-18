Левски спечели четвърта поредна Суперкупа на България след драма с Нефтохимик

Левски София спечели за четвърти пореден път волейболната Суперкупа на България. Възпитаниците на Николай Желязков победиха Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) във финала, игран в зала "Левски София".

Столичани започнаха силно срещата и наложиха превъзходство още в първия гейм. Със стабилна блокада и добри изяви на Кристиян Титрийски, Тодор Скримов и Лазар Бучков шампионите спечелиха първата част с 25:16.

Вторият гейм беше значително по-оспорван. Бургазлии изравниха при 14:14, но Левски отново пое инициативата и затвори частта с 25:22 след ас на Титрийски.

Нефтохимик обаче отказа да се предаде. В третия гейм тимът на Иван Станев доминираше, като Стефан Чавдаров се отличи със силна серия от начален удар. Гостите спечелиха убедително с 25:13 и върнаха интригата.

Четвъртата част предложи нова битка, в която Левски успя да удържи натиска на съперника и да стигне до победата с 25:22.

Така "сините" защитиха трофея си и продължиха серията си от триумфи, започнала през 2023 година.

По пътя към финала Левски отстрани Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:0 гейма, докато Нефтохимик достигна до решителния двубой след драматичен обрат срещу ЦСКА.

За старши треньора Николай Желязков това е четвърта поредна Суперкупа начело на Левски и пета в треньорската му кариера, след като през 2020 година спечели отличието с Нефтохимик.