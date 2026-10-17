Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 Бургас се класира за финала за Суперкупата по волейбол след невероятна драма. Воденият от треньора Иван Станев тим направи пълен обрат срещу ЦСКА и спечели с 3:2 (23:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:11) в напрегнат сблъсък, изигран в зала „Левски София“.

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

С тази победа бургазлии ще се борят за трофея след шестгодишна пауза. За последно те играха финал през 2020 г., когато вдигнаха Суперкупата след успех над Хебър. Големият финал ще се проведе в неделя, 18 октомври, от 19:30 ч.

Двата отбора тръгнаха равностойно, след което бургазлии поведоха (8:6). Впоследствие „червените" дръпнаха и отново вкараха интрига, която се запази. Играта продължи на амплитуди и с размяна на аргументи, обаче „армейците" успяха да задържат стабилно темпо и да стигнат до геймбол (24:22). Момчетата на Александър Попов затвориха тази част с минимална преднина (25:23).

Във втория гейм носителите на Купата поведоха (3:1), но в следващите минути продължиха точка за точка. След шестата точка Нефтохимик пое инициативата (10:6), като поддържаха преднината до средата (14:11). След това настъпиха колебания в редиците на бургазлии, от които се възползва съперникът. В ключовите ситуации сервисът на ЦСКА оказа своето влияние и „червените" взеха превес. В крайна сметка те успяха и да увеличат аванса си.

Ролите се размениха в третия гейм - бургазлии тръгнаха ударно (4:1), като диктуваха положението изцяло, въпреки опитите на съперника да се върне в играта. Най-отличителна бе съпротивата в ключовите моменти (17:16), но не се случи нищо повече. Момчетата на Иван Станев надделяха след 25:21 и намалиха пасива си на 1:2 гейма.

В четвъртата част ЦСКА пое инициативата, но Нефтохимик отново успя да окаже подобаващ отпор на всички елементи. Бургазлии успяха да обърнат и да останат стабилни, изправяйки на нокти „армейците". Носителите на Купата стигнаха до геймбол (24:19), но не успяха да затворят следващите три. Геймът бе затворен след 25:23 след грешка на „червените" в атака.

Мачът влезе в тайбрек. Там играта бе точка за точка, след което Нефтохимик се откъсна и поведе (9:7). Рокадите в състава на „червените" и атаката, която влезе в действие, оказаха своето влияние. В последните минути на срещата момчетата на Александър Попов успяха да намалят изоставането си, но не и да преодолеят бургазлии. Блокада срещу атака на Николай Пенчев и Нефтохимик спечели тайбрека с 15:12 и мача с 3:2 гейма.