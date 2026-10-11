Любо Ганев: Има готов проект за нова волейболна зала

Любомир Ганев разкри важни подробности около изграждането на бъдещия дом на българския волейбол. Президентът на федерацията каза, че мястото за строеж е избрано и финансирането е осигурено. Той се надява залата да е готова до края на мандата му през 2029 година.

Любо Ганев: Гордеем се с момчетата, трябваше ни малко късмет

„Засега сме във финална фаза за нов дом на волейбола в България. Вече сме избрали мястото, подсигурили сме финансирането, разбрали сме се за всичко. Но докато не подпишем договора и не направим първата копка, не искам да казвам нищо“, заяви легендарният волейболист.

През септемри България беше една от четирите държави-домакини на европейското първенство за мъже, а в София се проведе и най-посетеният мач на турнира. В груповата фаза националите победиха Полша с 3:2 пред 13 200 души в зала „Арена 8888".

„С близо 40% се увеличи броят на децата, които искат да спортуват волейбол. И това е в цяла България, не само в София или в големите градове. За съжаление, не успяхме да поемем всички, защото за повече деца са необходими още зали, още треньори и повече време за подготовка. Радостен съм, че запалихме децата да спортуват и да играят волейбол. Защото колкото по-голяма е основата на пирамидата, толкова повече шансове има тя да стане по-висока и по-здрава“, обясни президентът на федерацията.