Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър и Симеон Николови с ексклузивно интервю в Италия

Александър и Симеон Николови с ексклузивно интервю в Италия

Младите звезди на българския волейбол разказват за химията помежду си и за още куп други неща

Александър и Симеон Николови дадоха голямо интервю за спортната библия на Италия „Гадзета дело спорт" преди старта на волейболния сезон на Апенините. На 17 октомври е първата среща на Лубе Чивитанова, където разпределителят Симеон се присъедини това лято към брат си Алекс. В интервюто двете звезди на българския волейбол говориха за отношенията помежду си, конкуренцията между тях, влиянието на баща им Владимир и очакванията си за първия сезон рамо до рамо в един клуб.

Предлагаме ви избрани части от интервюто

Братя-съотборници, как работи това?

Алекс: По-скоро това ни помага, отколкото пречи. Когато сме двамата, трябва да си помагаме. Както по задължение заради изискванията на отбора, така и защото го искаме.

Симеон: Сложно е. Алекс ми говори по начин, по който не би говорил на нито един друг разпределител в света, защото знае, че съм му брат. Връзката ни е различна и като играчи, и като хора. Аз като разпределител знам точно какво иска той. Това е предимство.

Карат ли се братята за волейбол?

Алекс: При мен всичко приключва на игрището. Той понякога го държи в себе си малко по-дълго (смее се)

Симеон: Може би се е случвало веднъж или два пъти. Сега живеем заедно, така че се опитваме да оставяме волейбола в залата. Но това невинаги е лесно.

Химията между тях и кое качество на другия биха искали да имат

Алекс: Иска ми се да имах безгрижното отношение на Мони. Винаги сме били много близки. Живеехме в чужбина и често не говорехме езика на другите деца. Затова винаги сме поддържали много силна връзка помежду си и със семейството.

Симеон: Алекс е роден лидер. Когато се случи нещо трудно в живота, той е човекът, към когото се обръщаш и питаш какво да направиш. И той винаги знае какво да прави. Алекс е с три години по-голям от мен и винаги ми е помагал с всичко, от което съм имал нужда. Благодарен съм, че го имам в живота си.

А няма ли конкуренция между двамата?

Алекс: Като дете не разбирах, че от време на време трябва да го оставям да побеждава. Опитвах се да го унищожа.

Симеон: И още е така. Дори вчера на тренировка бяхме в различни отбори и той искаше да спечели на всяка цена. У него усещането за съревнование е много по-силно, отколкото у мен.

Кой от двамата прилича повече на бащата Владимир Николов?

Алекс: Аз като характер. Мони като външност.

Симеон: Алекс. Татко беше лидер и винаги е бил капитан. По-нататък в кариерата си Алекс също ще бъде.

Какво се случи на европейското първенство?

Алекс: Отпадането от Германия на осминафиналите беше разочароващо. Знаехме, че можем да стигнем до самия край. Въпреки това съм благодарен, че имах възможност да играя пред родна публика.

Симеон: Не можех да спя няколко нощи. През лятото израснах много като играч, участвах в трудни мачове, а треньорът Кико Бленджини ми помогна много. Сега искам да приложа всичко научено в Лубе.

На какъв етап от кариерата си се намират?

Алекс: За мен първата глава приключи. Тази, в която казваш: Млад съм, трябва да се уча. Сега искам големи победи и титли. Мисля, че моментът дойде.

Симеон: Това е първият ми сезон в италианското първенство. Ще бъде трудно, но в момента усещам, че се намирам в най-добрата форма в кариерата си.

Още по темата

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Симеон Николов за Лубе: Брат ми ми помогна да взема решението да заиграя тук

Симеон Николов за Лубе: Брат ми ми помогна да взема решението да заиграя тук

България отпадна от европейското първенство по волейбол

България отпадна от европейското първенство по волейбол

Александър Николов подписа нов договор с италианския Лубе

Александър Николов подписа нов договор с италианския Лубе

Симеон Николов: Искам да стана най-добрият разпределител в света

Симеон Николов: Искам да стана най-добрият разпределител в света

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 09.10.2026 година

Най-важното от спорта на 09.10.2026 година

Барселона загуби основния си голмайстор, Флик се ядоса

Барселона загуби основния си голмайстор, Флик се ядоса

Турция би шута на Винченцо Монтела

Турция би шута на Винченцо Монтела

Южноафриканец подобри рекорд на руснак в плуването

Южноафриканец подобри рекорд на руснак в плуването

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа