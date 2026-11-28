Берое е изправен пред сериозно изпитание за бъдещето си, след като Община Стара Загора и местният бизнес са взели решение да прекратят финансовата си подкрепа към клуба. Това обяви кметът на града Живко Тодоров, който заяви, че оттук нататък отговорността за съдбата на старозагорци е изцяло в ръцете на настоящия собственик Ернан Банато.

Официално: Берое остана без изпълнителен директор

Решението идва на фона на тежкото финансово положение на клуба и незадоволителните резултати на отбора във Втора лига. Берое е на 11-о място и няма изгледи, че ще се пребори за промоция в края на сезона. Според Тодоров местният бизнес вече не е готов да продължава да осигурява средства за издръжката на Берое.

„Няма как да продължа да помагам като кмет. Старозагорският бизнес също заяви, че не може да продължи да помага при тези резултати на Берое“, обясни градоначалникът.

Още по-притеснителни са данните за задълженията на клуба. Дълговете на Берое към НАП надхвърлят 500 000 евро. Тодоров уточни, че от БФС са потърсили съдействието му, след като не са успели да осъществят контакт с представител на клуба.

Финансовата помощ, която Берое е получил през последните месеци не е малка. До октомври местни фирми са предоставили общо 150 000 евро, а преди около половин година са били осигурени още 350 000 евро, необходими за спасяването на професионалния лиценз на клуба.

Кметът обаче е категоричен, че досегашният модел на финансиране не може да продължи. Той отхвърли и възможността Берое отново да бъде превърнат в общински клуб, тъй като според него не е правилно данъкоплатците да издържат футболен отбор, който се управлява от частен собственик.

Междувременно има и потенциални кандидати за придобиването на старозагорския тим. Сред хората, проявили интерес, е бизнесменът Христо Крушарски, бивш собственик на Локомотив Пловдив. Тодоров разкри, че вече е разговарял с него, но го е насочил към Ернан Банато, тъй като именно настоящият собственик трябва да води евентуалните преговори.

Въпреки сериозните проблеми кметът увери, че общината няма да изостави детско-юношеската школа на Берое. Поддръжката на общинските футболни терени също ще продължи, така че финансовите затруднения на представителния отбор да не се отразят на младите футболисти.

Така бъдещето на Берое зависи от решенията на Ернан Банато - дали ще осигури необходимите средства за стабилизирането на клуба, или ще потърси нов инвеститор. Едно е сигурно: старозагорци вече няма да могат да разчитат на досегашната финансова подкрепа от общината и местния бизнес.